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В Україні запрацюють ще
40 стаціонарних вагових...

В Україні запрацюють ще 40 стаціонарних вагових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:07

В Україні запрацюють ще 40 стаціонарних вагових...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом на дорогах в Україні функціонуватимуть 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування, де працюватимуть інспектори "Укртрансбезпеки" спільно з поліцейськими, а також під контролем Служби безпеки України.

Дивися повний текст В Україні запрацюють ще 40 стаціонарних вагових комплексів для фур - Криклій.
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