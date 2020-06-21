У Мінрегіоні роз’яснили основні положення законопроєкту щодо реструктуризації боргів споживачів за ЖКП та розвіяли основні міфи.
Дивися повний текст Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо реструктуризації боргів за комуналку.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31
Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо реструктуризації боргів за комуналку.
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31
Добрейшие люди, " нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх", народ запоминайте своих героев)
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:58
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:05
Почему коммунальная мафия не подает в суд на потребителей услуг... задолбался акты составлять
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:15
Старые долги должны платить по старым законам, новые по новым. Если хотят использовать новый закон, должны списать старые долги.
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