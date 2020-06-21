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Мінрегіон спростував міфи
про законопроєкт щодо...

Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31

Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінрегіоні роз’яснили основні положення законопроєкту щодо реструктуризації боргів споживачів за ЖКП та розвіяли основні міфи.

Дивися повний текст Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо реструктуризації боргів за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31

Добрейшие люди, " нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх", народ запоминайте своих героев)
esaul
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:58

  esaul написав:Добрейшие люди, " нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх", народ запоминайте своих героев)

А что "не так"? -- должны были просто "простить" все долги?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:05

Почему коммунальная мафия не подает в суд на потребителей услуг... задолбался акты составлять
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 01:28

"в случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда." - это еще что за бред, закон обратной силы не имеет, можете что то взыскивать или еще что, на задолженность, образовавшуюся только ПОСЛЕ принятия закона.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 02:22

  75stasstas75 написав:"в случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда." - это еще что за бред, закон обратной силы не имеет, можете что то взыскивать или еще что, на задолженность, образовавшуюся только ПОСЛЕ принятия закона.

Эта власть отжимает за любые сроки. Нет для нее законов.
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