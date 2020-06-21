У Мінрегіоні роз’яснили основні положення законопроєкту щодо реструктуризації боргів споживачів за ЖКП та розвіяли основні міфи.
Дивися повний текст Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо реструктуризації боргів за комуналку.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31
Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо реструктуризації боргів за комуналку.
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31
Добрейшие люди, " нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх", народ запоминайте своих героев)
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:58
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:05
Почему коммунальная мафия не подает в суд на потребителей услуг... задолбался акты составлять
Додано: Вів 30 чер, 2020 01:28
"в случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда." - это еще что за бред, закон обратной силы не имеет, можете что то взыскивать или еще что, на задолженность, образовавшуюся только ПОСЛЕ принятия закона.
Додано: Вів 30 чер, 2020 02:22
Эта власть отжимает за любые сроки. Нет для нее законов.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 06:56
Вначале нужно обосновать тарифы нарисованные монополиями с потолка, установить справедливые цены на свои услуги, а потом требовать долги и выселять людей из их жилья
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 чер, 2020 07:56
Re: Мінрегіон спростував міфи про законопроєкт щодо...
а также контроль качества услуг
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