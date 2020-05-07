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СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
Дивися повний текст СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:49
Шо, опять ? Государство опять НДС рисует кому нужно ? СБУ залезло не в свой огород ? ;)
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