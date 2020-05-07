RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ викрила діяльність
міжрегіонального конвертцентру із...

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:49

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.

Дивися повний текст СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88942
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:49

Шо, опять ? Государство опять НДС рисует кому нужно ? СБУ залезло не в свой огород ? ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3955
З нами з: 01.11.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кіберполіція викрила групу, яка ошукала людей на 3,5 млн...
R2 » Чет 07 тра, 2020 12:49
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 12:49
vovan_62
Поліція викрила розкрадання понад 2 млн гривень при...
R2 » П'ят 13 бер, 2020 15:14
1 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 15:14
root
СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші...
R2 » П'ят 28 лют, 2020 11:55
5 352
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лют, 2020 19:51
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1594)
24.06.2020 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.