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Хромаєв розкрив методи боротьби
з фінансовими пірамідами

Хромаєв розкрив методи боротьби з фінансовими пірамідами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:02

Хромаєв розкрив методи боротьби з фінансовими пірамідами

Пропонуємо до обговорення:
Фондовий регулятор вважає, що цим повинні займатися правоохоронні органи.

Дивися повний текст Хромаєв розкрив методи боротьби з фінансовими пірамідами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:02

Метод борьбы у них один - ждут пока пирамида сама рухнет, а потом "выражают озабоченность"
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