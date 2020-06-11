Фондовий регулятор вважає, що цим повинні займатися правоохоронні органи.
Дивися повний текст Хромаєв розкрив методи боротьби з фінансовими пірамідами.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 15:02
Хромаєв розкрив методи боротьби з фінансовими пірамідами
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Дивися повний текст Хромаєв розкрив методи боротьби з фінансовими пірамідами.
Додано: Сер 24 чер, 2020 15:02
Метод борьбы у них один - ждут пока пирамида сама рухнет, а потом "выражают озабоченность"
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