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Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 чер, 2020 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у розслідуванні британської неурядової організації Earthsight.
Дивися повний текст Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - ЗМІ
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Додано: Сер 24 чер, 2020 15:26
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