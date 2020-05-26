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Стільці для IKEA виробляють
із незаконно вирубаного...

Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:26

Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у розслідуванні британської неурядової організації Earthsight.

Дивися повний текст Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:26

Ну если Великобычковское, то не ЛМГ, а ЛОХ
summacut
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