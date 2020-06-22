В'їзд громадян України на територію Євросоюзу на докоронавірусних умовах може бути заборонений і після 1 липня.
Дивися повний текст Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 15:40
Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.
Додано: Сер 24 чер, 2020 15:41
Я может чего не понимаю. Но за вчера на всю страну было 940 подтверждённых случаев заболевания covid-19. По последней "переписи" у нас 37млн человек. Значит, 370*100 000=37млн. Значит, 940 за сутки разделим на 370 и получим меньше 3 ( трёх) человек на 100 000 в сутки. В чём проблема? Или считать нужно накопительно? (39014 ( всего ) - 17409(выздоровело) )/370 ~ 58.39 -- так получается? как правильно считать?
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:07
Re: Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і..
Это скорее всего просто "текст по-дебильному написан".
Вероятно они считают от от общего количества активных больных.
Сейчас у нас таких около 21 тысячи. На 43 миллиона официально населения это где то получается 40+ на 100 000.
Может как то так
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:10
Есть подозрение, что оно все локально считается -- т.е. не на всю страну делить нужно, а на конкретную область (город?).
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