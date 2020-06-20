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Готується запуск другого та третього рівнів пенсійної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:12
Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт про другий рівень пенсійної системи вже зареєстрований у Верховній Раді, а про третій – буде поданий до кінця року.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:12
а ДЫРКА в 170 млрд грн по первому уровню кому останется?
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