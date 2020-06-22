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Вибух на Позняках: Кличко назвав суми компенсацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Міська влада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.
Дивися повний текст Вибух на Позняках: Кличко назвав суми компенсацій постраждалим
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:58
Хороший вариант. Когда ВПЛ такого же ждать?
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