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Шмигаль анонсував поступове
зменшення ставок по...

Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01

Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Нацбанк сигналізує банкам зменшенням облікової ставки, що вартість грошових ресурсів стає все меншою.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по депозитах та кредитах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01

Кредитування непрацює...звичайна схема дав на лапу получив кредитит 5%...
11091998mama
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:19

кароче я понял походу это работает только в одну сторону - снижаются ставки по депозитам.

Может конечно шото пропустил и есть банки которые снизили ставки по кредитным картам?
Если кто знает такие баки пожалуйста поделитесь инфой!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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