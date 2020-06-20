Сьогодні Нацбанк сигналізує банкам зменшенням облікової ставки, що вартість грошових ресурсів стає все меншою.
Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по депозитах та кредитах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01
Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по депозитах та кредитах.
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01
Кредитування непрацює...звичайна схема дав на лапу получив кредитит 5%...
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:19
кароче я понял походу это работает только в одну сторону - снижаются ставки по депозитам.
Может конечно шото пропустил и есть банки которые снизили ставки по кредитным картам?
Если кто знает такие баки пожалуйста поделитесь инфой!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
|