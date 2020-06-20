Сьогодні Нацбанк сигналізує банкам зменшенням облікової ставки, що вартість грошових ресурсів стає все меншою.
Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по депозитах та кредитах.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01
Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по депозитах та кредитах.
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:19
кароче я понял походу это работает только в одну сторону - снижаются ставки по депозитам.
Может конечно шото пропустил и есть банки которые снизили ставки по кредитным картам?
Если кто знает такие баки пожалуйста поделитесь инфой!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:13
Я так розумію, що облікова має знизитись до 2, або навіть 1,618% щоб банки почали видавати фопам під 5-7-9%
Додано: Чет 25 чер, 2020 17:50
Re: Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по...
Падлюки...
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Додано: Чет 25 чер, 2020 23:40
Муділкіни
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