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Фондовий регулятор захистить
права інвесторів на ринку житла

Фондовий регулятор захистить права інвесторів на ринку житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:40

Фондовий регулятор захистить права інвесторів на ринку житла

Пропонуємо до обговорення:
Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв пропонує підвищити відповідальність посередників і якість розкриття інформації.

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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:41

Да просто запретить стоить за счет инвесторов. Строить за свои или за кредитные. Куча проблем сама собой отпадет.
Vis
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:08

  Vis написав:Да просто запретить стоить за счет инвесторов. Строить за свои или за кредитные. Куча проблем сама собой отпадет.
Тогда и цена выше будет и перекупов не будет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:14

Чтобы защитить права инвесторов,надо нарушить права воров,то есть застройщиков.А это нереально... :|
Scotch
 
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