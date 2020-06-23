Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв пропонує підвищити відповідальність посередників і якість розкриття інформації.
Дивися повний текст Фондовий регулятор захистить права інвесторів на ринку житла.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 17:40
Фондовий регулятор захистить права інвесторів на ринку житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фондовий регулятор захистить права інвесторів на ринку житла.
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:41
Да просто запретить стоить за счет инвесторов. Строить за свои или за кредитные. Куча проблем сама собой отпадет.
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:08
Тогда и цена выше будет и перекупов не будет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:14
Чтобы защитить права инвесторов,надо нарушить права воров,то есть застройщиков.А это нереально...
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