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Як зміниться ціна на доставку
газу в різних областях...

Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:44

Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня мала відбутися друга фаза підвищення тарифів за доставку газу.

Дивися повний текст Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:45

Ну и что это за "анархия".Объясните почему разные тарифы даже в одном регионе.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:54

Вот и начало "работать" разделение цены газа и транспортировки,которое пытался протащить порошенковский вовк.цена газа вроде бы уменьшилась на летний период,а транспортировка дорожает.Потом повысят цену на газ и так далее.В итоге общая цифра,которая есть главная для потребителя в скором времени может подняться выше ,чем была до разделения т.е.8гр.
sena_2008atp
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