З 1 липня мала відбутися друга фаза підвищення тарифів за доставку газу.
Дивися повний текст Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях (інфографіка).
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Додано: Сер 24 чер, 2020 19:44
Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях (інфографіка).
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:45
Ну и что это за "анархия".Объясните почему разные тарифы даже в одном регионе.
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:54
Вот и начало "работать" разделение цены газа и транспортировки,которое пытался протащить порошенковский вовк.цена газа вроде бы уменьшилась на летний период,а транспортировка дорожает.Потом повысят цену на газ и так далее.В итоге общая цифра,которая есть главная для потребителя в скором времени может подняться выше ,чем была до разделения т.е.8гр.
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