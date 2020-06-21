Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:37
Було 278 грн доставка , буде - ?
Краще зарплату догори .
Епоха бідності закінчилася !
Додано: Суб 27 чер, 2020 21:16
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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