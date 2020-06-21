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Як зміниться ціна на доставку газу в різних областях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 чер, 2020 20:40
Gippo, чукча-математик
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esenkharkov
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:37
Було 278 грн доставка , буде - ?
Краще зарплату догори .
Епоха бідності закінчилася !
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oisac2003
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Додано: Суб 27 чер, 2020 21:16
oisac2003 написав:
Епоха бідності закінчилася !
и началась эпоха нищеты...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:22
Мда написав:Самое страшное зло - это коэффициент приведения к стандартным условиям который лепят от столба
в счета для населения и причем даже в такую жару как щас он больше единицы. Вся эти фиртошевские обл/гор газы в край опупели, им НКРЕ вообще не указ.
Я бы на месте Зеленского приватизировал парочку крупных обл/гор газов для острастки фиртешей и компании чтоб не быковали и не обдирали народ как липку на ровном месте. А если не поймут на*** ВСЕ обл/гор газы отобрать и пусть хрен сосут если не умеют по правилам работать.
Так что-то делать нужно для их отмены -- а не просто на форумах плакаться. -- недавно сюжет был -- человек не пожалел своего времени и пошел в суд. Уже почти дошел до Верховного. Если таких не ленивых будет хотя бы один на сотню -- вполне можно ожидать и отмены этих коррекций.
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_hunter
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