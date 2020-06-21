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У відділеннях Нової пошти можна
буде отримувати грошові...

У відділеннях Нової пошти можна буде отримувати грошові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:47

У відділеннях Нової пошти можна буде отримувати грошові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua повідомила компанія.

Дивися повний текст У відділеннях Нової пошти можна буде отримувати грошові переказ з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:47

А список стран можно было написать?
alex7gk
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