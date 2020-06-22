Президент Володимир Зеленський вийшов до шахтарів, які мітингують під Офісом Президента, і пообіцяв розібратися з "Центренерго", чому гірникам не виплачують гроші.
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами шахтарів.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:03
Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами шахтарів.
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:03
за невыплату зарплаты есть уголовная ответсвенность, посадить виновных и все выплатится
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