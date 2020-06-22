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Зеленський пообіцяв розібратися
із зарплатними боргами...

Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:03

Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вийшов до шахтарів, які мітингують під Офісом Президента, і пообіцяв розібратися з "Центренерго", чому гірникам не виплачують гроші.

Дивися повний текст Зеленський пообіцяв розібратися із зарплатними боргами шахтарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:03

за невыплату зарплаты есть уголовная ответсвенность, посадить виновных и все выплатится
bklochok
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