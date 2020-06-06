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У Дніпропетровській області ділки "відмили" близько 450...
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:11
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники податкової міліції ГУ УКРІНФОРМ в Дніпропетровській області припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, протягом якого з 2018 по 2020 роки через фіктивні підприємства було легалізовано понад 450 млн грн.
Дивися повний текст У Дніпропетровській області ділки \"відмили\" близько 450 млн грн
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R2
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:11
И теперь виноватыми будут те, кто получил 12%. А кто украл 88% - невиноватые.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:29
Конец у таких историй какой?
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Moimir
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