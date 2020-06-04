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"Велике будівництво": відремонтували 25 кілометрів траси...
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95. Ідеться про 25 км дороги, на території Київської та Черкаської областей.
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": відремонтували 25 кілометрів траси Київ - Одеса
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R2
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:12
Не так. Треба було в заголовку написати "ЦІЛИХ 25" кілометрів!
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apyvovar
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:49
78 км от Киева до Белой Церкви ремонтировали целых 6 лет, так что 25 км в год это невиданные темпы... ;)
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Тракторист
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