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"Велике будівництво": відремонтували
25 кілометрів траси...

"Велике будівництво": відремонтували 25 кілометрів траси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:12

"Велике будівництво": відремонтували 25 кілометрів траси...

Пропонуємо до обговорення:
Завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95. Ідеться про 25 км дороги, на території Київської та Черкаської областей.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\": відремонтували 25 кілометрів траси Київ - Одеса.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:12

Не так. Треба було в заголовку написати "ЦІЛИХ 25" кілометрів!
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:49

78 км от Киева до Белой Церкви ремонтировали целых 6 лет, так что 25 км в год это невиданные темпы... ;)
Тракторист
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