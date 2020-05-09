Про це йдеться в постанові Кабміну.
Дивися повний текст Набули чинності зміни в правилах реєстрації місця проживання.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 21:15
Набули чинності зміни в правилах реєстрації місця проживання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набули чинності зміни в правилах реєстрації місця проживання.
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:16
Т.е. теперь в ипотечную квартиру, которая в кредите, нельзя прописать ребёнка и забить на кредит ? Ого! Что же вы звери творите ?! ;)
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