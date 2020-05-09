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Набули чинності зміни в правилах
реєстрації місця проживання

Набули чинності зміни в правилах реєстрації місця проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:15

Набули чинності зміни в правилах реєстрації місця проживання

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в постанові Кабміну.

Дивися повний текст Набули чинності зміни в правилах реєстрації місця проживання.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:16

Т.е. теперь в ипотечную квартиру, которая в кредите, нельзя прописать ребёнка и забить на кредит ? Ого! Что же вы звери творите ?! ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:54

Ну президент обещал упростить процедуры, похоже начал. +1 бумажка.
arheops
 
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