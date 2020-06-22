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Економіка України дно кризи
поки не пройшла, - НБУ

Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:12

Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Статистичні дані за травень 2020 року показують деяке пожвавлення в економіці України. Однак дно кризи поки не пройдено.

Дивися повний текст Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:13

НБУ кабмин и аппарат президента, договоритесь уже между собой что бы не было таких накладок.
Прошел не прошел, плохо хорошо. Кому верить ?
Шмыгалю или НБУ?
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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