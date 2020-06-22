Статистичні дані за травень 2020 року показують деяке пожвавлення в економіці України. Однак дно кризи поки не пройдено.
Дивися повний текст Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 00:12
Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ.
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:13
НБУ кабмин и аппарат президента, договоритесь уже между собой что бы не было таких накладок.
Прошел не прошел, плохо хорошо. Кому верить ?
Шмыгалю или НБУ?
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