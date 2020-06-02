Популярний месенджер Viber додав нову цікаву функцію.
Дивися повний текст У Viber з'явилась нова функція – повідомлення, що зникають (відео).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 01:59
У Viber з'явилась нова функція – повідомлення, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Viber з'явилась нова функція – повідомлення, що зникають (відео).
Додано: Чет 25 чер, 2020 01:59
"Важно, если кто-то из собеседников сделает скриншот сообщения, которое должно исчезнуть, другой участник чата узнает об этом." - интересно, а как это будет контролироваться в десктоп версии вайбера?
Додано: Чет 25 чер, 2020 02:48
очередная хипстерская "полезность" ...
З.Ы.
кто там, чего узнает - если сфоткать экран например другим смартфоном?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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