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Кабмін поставив під питання приєднання України до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 чер, 2020 06:17
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження №702-р від 17 червня у вівторок опублікували на "Урядовому порталі".
Дивися повний текст Кабмін поставив під питання приєднання України до енергосистеми Європи
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Додано: Чет 25 чер, 2020 06:18
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