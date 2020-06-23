RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін поставив під питання
приєднання України до...

Кабмін поставив під питання приєднання України до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 06:17

Кабмін поставив під питання приєднання України до...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження №702-р від 17 червня у вівторок опублікували на "Урядовому порталі".

Дивися повний текст Кабмін поставив під питання приєднання України до енергосистеми Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 06:18

Мы йдэмо свойим шляхом
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
R2 » Чет 25 чер, 2020 00:12
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 00:13
amorroma_amorroma
Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку...
R2 » Вів 23 чер, 2020 22:27
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 22:27
sena_2008atp
Кабмін може відкласти на місяць запуск ринку газу для...
R2 » Вів 23 чер, 2020 18:32
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 18:37
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8637)
25.06.2020 07:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.