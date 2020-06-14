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У Києві побудують більш ніж
10 транспортних розв'язок

У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:27

У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок

Пропонуємо до обговорення:
Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили будівництво багаторівневих транспортних розв’язок здебільшого в периферійній частині міста та на лівому березі.

Дивися повний текст У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:27

и ни слова о сроках
idiklip
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