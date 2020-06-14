Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили будівництво багаторівневих транспортних розв’язок здебільшого в периферійній частині міста та на лівому березі.
Дивися повний текст У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 10:27
У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок
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Дивися повний текст У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок.
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