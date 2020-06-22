МВС підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше.
Дивися повний текст В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 10:40
В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості.
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:06
R2
В нас же всі безробітні, або на офіційних мінімалках який процент від доходу депутатів коли годинник коштує більше ніж їхній річний дохід
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:21
нехай собі будуть безробітними чи на мінімалках. є на це і інший варіант - при призначенні штрафу враховувати ринкову вартість авто на якому скоєно порушення.
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