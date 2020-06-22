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В Україні хочуть підвищити
штрафи за перевищення швидкості

В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:40

В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

Пропонуємо до обговорення:
МВС підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше.

Дивися повний текст В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:40

Давно пора, 10 лет штрафы не растут
MIK
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:05

Так привяжіть до розміру мінімальної пенсії
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:06

R2
В нас же всі безробітні, або на офіційних мінімалках який процент від доходу депутатів коли годинник коштує більше ніж їхній річний дохід
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:21

  dinozavrik написав:R2
В нас же всі безробітні, або на офіційних мінімалках який процент від доходу депутатів коли годинник коштує більше ніж їхній річний дохід


нехай собі будуть безробітними чи на мінімалках. є на це і інший варіант - при призначенні штрафу враховувати ринкову вартість авто на якому скоєно порушення. :)
wild.tomcat
 
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