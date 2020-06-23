В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

helorit
Пока прошлое решение КС по фиксации я так думаю ещё действует. Любое решение не может быть выше конституции, а она не изменена.
Обжалуйте через суд, скорее автоматически отменят. В инете полно набросков позовных заяв по этому поводу.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:21
helorit
Пока прошлое решение КС по фиксации я так думаю ещё действует. Любое решение не может быть выше конституции, а она не изменена.
Обжалуйте через суд, скорее автоматически отменят. В инете полно набросков позовных заяв по этому поводу.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:22
Faceless
Вы понимаете, мне нужно теперь ему доказывать, что он нарушил, и он добровольно дожлен захотеть мне этот штраф заплатить. Но я акцент ставлю не на этом. А если привязять штраф к размеру дохода, как они хотят. Допустим у меня доход 100,000 грн. У водителя за рулем 7,000. Вобще эти штрафы оторваны от реальности. Это поборы, а не штрафы. Есть центр исторического города, где 50 км/ч нормальное органичение, а есть трасса, почти магистрать, и на неё те же 50 км/ч ограничения + автофиксация. Власти борются не с нарушениями, а с наполнением бюджета.
Востаннє редагувалось helorit в Чет 25 чер, 2020 13:40, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:27
Re: В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкос
Так не давайте машину кому попало. В целой куче стран вам штраф пришел бы по аналогичному принципу.
При чем тут поборы? Соблюдайте скоростной режим и все. Весь цивилизованный мир соблюдает, и с куда более жесткими штрафами, у нас же сразу ищут стопятьсот причин, как бы найти лазейку и нарушать дальше
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:30
Знаки не для вильнолюдей.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:34
разумеется, не коснулось!
я внимательно слежу за знаками, особенно, на незнакомых трассах
а чо летать? - наливают, и вам не хватит?
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:46
Конечно, и не только бюджета. Это как бы и так думаю понятно и так всём.
Часто нас.пункт не имеет выхода к дороге, подземные/надземные переходы, щиты вдоль, разделительная полоса посредине которую не перепрыгнуть, но знак стоит, и гайцы с феном. Пример Чабаны, в сторону Одессы, возле кладбища, их точка более 10 лет. Там и детей вырастили, и жен, и дома подняли уже поколения гайцов
Скажу прямо их нестало когда грузины начали реформу, но сейчас уже год как они снова на намоленных местах, что случилось, и кто дал им уверенность что надо так сделать свой план, а потм кофе ганять на заправке, и ничего за это уже не будет, какие там высокие материи, о помощи водителю, предотвращении аварий, сел в кустах и работай вылавливая лохов которые фактически набирают скорость на пустом шести полосном автобане. Абсолютно таже ситуация и в Гребинках, только там в сторону Киева принимают, кто из за угла не успевает оттормозиться при въезде в нас.пункт
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:16
Re: В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкос
Страна на пороге большого кризиса. Задача - собирать как можно больше денег в бюджет, по любому поводу.
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:30
Я помню, в СССР, боролись за лидера коммунистов США, которому впаяли 9 лет, за то, что из его зарегестрированного пистолета убили человека. И он нес такой же бред....
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:31
eduard_k Это вечная сказка нарушителей.А вы не нарушайте и наполняйте бюджет.
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