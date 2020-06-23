В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

Додано: Чет 25 чер, 2020 13:46

helorit написав: Власти борюбтся не с нарушенями, а с наполнением бюджета. Власти борюбтся не с нарушенями, а с наполнением бюджета.

Конечно, и не только бюджета. Это как бы и так думаю понятно и так всём.Часто нас.пункт не имеет выхода к дороге, подземные/надземные переходы, щиты вдоль, разделительная полоса посредине которую не перепрыгнуть, но знак стоит, и гайцы с феном. Пример Чабаны, в сторону Одессы, возле кладбища, их точка более 10 лет. Там и детей вырастили, и жен, и дома подняли уже поколения гайцовСкажу прямо их нестало когда грузины начали реформу, но сейчас уже год как они снова на намоленных местах, что случилось, и кто дал им уверенность что надо так сделать свой план, а потм кофе ганять на заправке, и ничего за это уже не будет, какие там высокие материи, о помощи водителю, предотвращении аварий, сел в кустах и работай вылавливая лохов которые фактически набирают скорость на пустом шести полосном автобане. Абсолютно таже ситуация и в Гребинках, только там в сторону Киева принимают, кто из за угла не успевает оттормозиться при въезде в нас.пункт