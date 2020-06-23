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В Україні хочуть підвищити
штрафи за перевищення швидкості

В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:21

  helorit написав:Мне прислали штраф по автофиксации. За рулем был другой человек. Платить меня обязывают. Это раз. А если ещё привяжут к доходу владельца авто, у которого он может быть не маленький, а он передал управление другому водителю или, например, жене?
Это все нарушает права человека, и надо активно протестовать. Эта власть находит все новые и новые способы обобрать население.

Кто тебе мешает попросит человека бывшего за рулём оплатить штраф?
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:22

  helorit написав:sequence Кого приручили? Что за бред? Я, реальный пример, не могу ехать, передаю управление знакомому. Он случайно нарушает на 8 км\час дурацкое огринчение 70 км/ч на трассе Киев-Одесса, где этих населенных пунктов тольком не отличить от просто скоростной трассы. Видимо вас ещё не коснулось.

За 8 км/ч не штрафуют, штраф с +21
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 18:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  helorit написав:Он случайно нарушает на 8 км\час дурацкое огринчение 70 км/ч на трассе Киев-Одесса, где этих населенных пунктов тольком не отличить от просто скоростной трассы.

За 8 км/ч не штрафуют, штраф с +21

Так и ограничение не 70 км/ч, а 50 км/ч. Но для наших джигитов ограничение это только то, с которого реально начинают штрафовать, а не которое в ПДД написано. Потому для них и единственные дорожные знаки - это бетонные блоки и ямы. А штраф за нарушение цифирок на табличке - это бред и нарушение священных прав человека.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:01

Вот я уже 3 года езжу и не одного штрафа нет.

Штрафы должны быть от 1000 грн + если получил больше 5 любых штрафов в год, то
заново на курсы теория + практика.

Только что с курсами делать, вот у нас в Херсоне, права повально покупают, даже теорию учить не хотят.
Например, некоторые "жалуются", что за курсы нужно заплатить 10 000 грн, тогда как взятка всего 7000 и сразу права принесут и не куда ходить не нужно. Типа учителя в школах автомобилистов зажрались.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:29

  Faceless написав:Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход

Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:37

hno3, нужно всего-то всё упростить: курсам оставить только функцию обучения, как это происходит в отношении любой деятельности. Права выдавать всем без всяких курсов, за символическую цену (примерно, как за загранпаспорт) и простенький экзамен и медосмотр, чтобы совсем уж клинические случаи отсеять. Но и снисхождений на дорогах никаких: огромные штрафы и отбирание прав с запретом получать новые в течение N лет. Тогда народ задумается: может пройти курсы получится дешевле, чем эти знания опытным путём получать?

Конечно, такая революция не реальна. Уж очень нынешняя система раздачи прав многих хороших людей кормит.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:23

  safonovstanislav написав:Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?

Невиновных никто штрафовать и не собирается. Но тут нужно не забывать, что по-цивилизованному виновность определяется не по понятиям, а по закону, поэтому виновный - это не обязательно непосредственный участник нарушения, а как в законе пропишут. Варианты могут быть разными. Напомню, что в отношении личной винтовки владельцу выпишут люлей не тогда, когда друг из неё кого-то пристрелит и даже не тогда, когда он эту винтовку возьмёт, а тогда, когда владелец выпустит эту винтовку из собственных рук или надёжного сейфа. Для автомобилей и так владельцам, можно сказать, ответственности почти не полагается, хотя это агрегат не меньшей опасности. Нет, всё равно жалобы, что слишком много. Не хотите отвечать за друга - не давайте ему свою машину. Неужели это так уж невозможно?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:40

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход

Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?

А кто или что мешает на следствии указать на истинного виновника?

Или давайте отменим уголовное право раз следствие может первоначально обвинить не того кто реально совершил преступление.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:47

Re: В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкос

safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход

Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?
Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:03

  Faceless написав:
helorit написав:sequence Кого приручили? Что за бред? Я, реальный пример, не могу ехать, передаю управление знакомому. Он случайно нарушает на 8 км\час дурацкое огринчение 70 км/ч на трассе Киев-Одесса, где этих населенных пунктов тольком не отличить от просто скоростной трассы. Видимо вас ещё не коснулось.


Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход

То есть владелец должен выполнять функции полиции?
ну и логика :D
unicdima
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