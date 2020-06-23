В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

Додано: Чет 25 чер, 2020 19:01

Вот я уже 3 года езжу и не одного штрафа нет.



Штрафы должны быть от 1000 грн + если получил больше 5 любых штрафов в год, то

заново на курсы теория + практика.



Только что с курсами делать, вот у нас в Херсоне, права повально покупают, даже теорию учить не хотят.

Например, некоторые "жалуются", что за курсы нужно заплатить 10 000 грн, тогда как взятка всего 7000 и сразу права принесут и не куда ходить не нужно. Типа учителя в школах автомобилистов зажрались.

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...