В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
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helorit написав:Мне прислали штраф по автофиксации. За рулем был другой человек. Платить меня обязывают. Это раз. А если ещё привяжут к доходу владельца авто, у которого он может быть не маленький, а он передал управление другому водителю или, например, жене? Это все нарушает права человека, и надо активно протестовать. Эта власть находит все новые и новые способы обобрать население.
Кто тебе мешает попросит человека бывшего за рулём оплатить штраф?
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helorit написав:sequence Кого приручили? Что за бред? Я, реальный пример, не могу ехать, передаю управление знакомому. Он случайно нарушает на 8 км\час дурацкое огринчение 70 км/ч на трассе Киев-Одесса, где этих населенных пунктов тольком не отличить от просто скоростной трассы. Видимо вас ещё не коснулось.
За 8 км/ч не штрафуют, штраф с +21
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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helorit написав:Он случайно нарушает на 8 км\час дурацкое огринчение 70 км/ч на трассе Киев-Одесса, где этих населенных пунктов тольком не отличить от просто скоростной трассы.
За 8 км/ч не штрафуют, штраф с +21
Так и ограничение не 70 км/ч, а 50 км/ч. Но для наших джигитов ограничение это только то, с которого реально начинают штрафовать, а не которое в ПДД написано. Потому для них и единственные дорожные знаки - это бетонные блоки и ямы. А штраф за нарушение цифирок на табличке - это бред и нарушение священных прав человека.
Штрафы должны быть от 1000 грн + если получил больше 5 любых штрафов в год, то заново на курсы теория + практика.
Только что с курсами делать, вот у нас в Херсоне, права повально покупают, даже теорию учить не хотят. Например, некоторые "жалуются", что за курсы нужно заплатить 10 000 грн, тогда как взятка всего 7000 и сразу права принесут и не куда ходить не нужно. Типа учителя в школах автомобилистов зажрались.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3, нужно всего-то всё упростить: курсам оставить только функцию обучения, как это происходит в отношении любой деятельности. Права выдавать всем без всяких курсов, за символическую цену (примерно, как за загранпаспорт) и простенький экзамен и медосмотр, чтобы совсем уж клинические случаи отсеять. Но и снисхождений на дорогах никаких: огромные штрафы и отбирание прав с запретом получать новые в течение N лет. Тогда народ задумается: может пройти курсы получится дешевле, чем эти знания опытным путём получать?
Конечно, такая революция не реальна. Уж очень нынешняя система раздачи прав многих хороших людей кормит.
safonovstanislav написав:Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?
Невиновных никто штрафовать и не собирается. Но тут нужно не забывать, что по-цивилизованному виновность определяется не по понятиям, а по закону, поэтому виновный - это не обязательно непосредственный участник нарушения, а как в законе пропишут. Варианты могут быть разными. Напомню, что в отношении личной винтовки владельцу выпишут люлей не тогда, когда друг из неё кого-то пристрелит и даже не тогда, когда он эту винтовку возьмёт, а тогда, когда владелец выпустит эту винтовку из собственных рук или надёжного сейфа. Для автомобилей и так владельцам, можно сказать, ответственности почти не полагается, хотя это агрегат не меньшей опасности. Нет, всё равно жалобы, что слишком много. Не хотите отвечать за друга - не давайте ему свою машину. Неужели это так уж невозможно?
helorit написав:sequence Кого приручили? Что за бред? Я, реальный пример, не могу ехать, передаю управление знакомому. Он случайно нарушает на 8 км\час дурацкое огринчение 70 км/ч на трассе Киев-Одесса, где этих населенных пунктов тольком не отличить от просто скоростной трассы. Видимо вас ещё не коснулось.
Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход
То есть владелец должен выполнять функции полиции? ну и логика