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В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:05
helorit написав:Faceless
Вы понимаете, мне нужно теперь ему доказывать, что он нарушил, и он добровольно дожлен захотеть мне этот штраф заплатить.
он не водитель и мыслит с точки зрения пешехода, поэтому не обращайте внимания на его писанину.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:15
vitaliy_berdinskikh написав: safonovstanislav написав: Faceless написав:
Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход
Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?
А кто или что мешает на следствии указать на истинного виновника?
Или давайте отменим уголовное право раз следствие может первоначально обвинить не того кто реально совершил преступление.
Почему я должен доказывать свою невиновность? Цивилизованный подход - это доказывать вину
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:21
GALeon написав:
Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему
Типичная летняя ситуация последних дней. Водителю становится плохо, и он случайно давит насмерть несколько пешеходов на тротуаре. Какое отношение ко всему этому имеет владелец машины, если он даже не присутствовал во время происшествия?
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:53
safonovstanislav написав: GALeon написав:
Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему
Типичная летняя ситуация последних дней. Водителю становится плохо, и он случайно давит насмерть несколько пешеходов на тротуаре. Какое отношение ко всему этому имеет владелец машины, если он даже не присутствовал во время происшествия?
Почему-то мне кажется, что это толстый троллинг, но отвечу очевидное:
- если водитель управлял с согласия владельца, то владелец виноват в том, что согласие дал;
- если без согласия, то владелец виноват в том, что не заявил об угоне. Ну и в общей безответственности, что позволил угнать.
Какой из этих вариантов - это типичная летняя ситуация последних дней, не скажу.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:27
moveton написав:
- если водитель управлял с согласия владельца, то владелец виноват в том, что согласие дал;
Если вы всё ещё не понимаете абсурдность наказания владельца авто, приведу ещё пример.
Человек берёт в аренду авто и сбивает пешехода. В чём вина владельца авто?
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