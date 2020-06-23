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В Україні хочуть підвищити
штрафи за перевищення швидкості

В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:05

  helorit написав:Faceless
Вы понимаете, мне нужно теперь ему доказывать, что он нарушил, и он добровольно дожлен захотеть мне этот штраф заплатить.

он не водитель и мыслит с точки зрения пешехода, поэтому не обращайте внимания на его писанину.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Ну и? С ним и разбирайтесь насчёт возмещения. Это вполне цивилизованный подход

Штрафовать невиновных - очень цивилизованно. А если друг на вашем авто задавит парочку пешеходов на тротуаре, тоже по "цивилизованному" сядете за него в тюрьму?

А кто или что мешает на следствии указать на истинного виновника?

Или давайте отменим уголовное право раз следствие может первоначально обвинить не того кто реально совершил преступление.

Почему я должен доказывать свою невиновность? Цивилизованный подход - это доказывать вину
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:21

  GALeon написав:Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему

Типичная летняя ситуация последних дней. Водителю становится плохо, и он случайно давит насмерть несколько пешеходов на тротуаре. Какое отношение ко всему этому имеет владелец машины, если он даже не присутствовал во время происшествия?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:53

  safonovstanislav написав:
  GALeon написав:Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему

Типичная летняя ситуация последних дней. Водителю становится плохо, и он случайно давит насмерть несколько пешеходов на тротуаре. Какое отношение ко всему этому имеет владелец машины, если он даже не присутствовал во время происшествия?

Почему-то мне кажется, что это толстый троллинг, но отвечу очевидное:
- если водитель управлял с согласия владельца, то владелец виноват в том, что согласие дал;
- если без согласия, то владелец виноват в том, что не заявил об угоне. Ну и в общей безответственности, что позволил угнать.

Какой из этих вариантов - это типичная летняя ситуация последних дней, не скажу.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:27

  moveton написав:- если водитель управлял с согласия владельца, то владелец виноват в том, что согласие дал;

Если вы всё ещё не понимаете абсурдность наказания владельца авто, приведу ещё пример.
Человек берёт в аренду авто и сбивает пешехода. В чём вина владельца авто?
safonovstanislav
 
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