В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості

Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:54

Почему эта жирная свинья продолжает определять нашу жизнь? Хто такой этот геращенок, чтобы указывать всей стране? Почему от наших мусоров исходит лишь одно - зажимать, ужесточать, усложнять, усиливать и т.д.? Сколько мусора должны сотворить зашквара, сколько перенасиловать и переубивать граждан, да и друг друга, чтобы очевидной стало не только для народа, но и для для власти (конечно, в первую очередь для преза), что Украина больше не в состоянии выносить эту дичь? Когда перестанут нам дать в уши эту хрень "кто, если не?", "Больше некому" и прочую чушь в отношении этого опостылевшего, злобного, мерзкого ары, этого вора и бандита, от которого уже всех тошнит? Вместе со всей сворой его геращенят.