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В Україні хочуть підвищити
штрафи за перевищення швидкості

В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:54

Почему эта жирная свинья продолжает определять нашу жизнь? Хто такой этот геращенок, чтобы указывать всей стране? Почему от наших мусоров исходит лишь одно - зажимать, ужесточать, усложнять, усиливать и т.д.? Сколько мусора должны сотворить зашквара, сколько перенасиловать и переубивать граждан, да и друг друга, чтобы очевидной стало не только для народа, но и для для власти (конечно, в первую очередь для преза), что Украина больше не в состоянии выносить эту дичь? Когда перестанут нам дать в уши эту хрень "кто, если не?", "Больше некому" и прочую чушь в отношении этого опостылевшего, злобного, мерзкого ары, этого вора и бандита, от которого уже всех тошнит? Вместе со всей сворой его геращенят.
fearpm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:55

  safonovstanislav написав:
  GALeon написав:Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему

Типичная летняя ситуация последних дней. Водителю становится плохо, и он случайно давит насмерть несколько пешеходов на тротуаре. Какое отношение ко всему этому имеет владелец машины, если он даже не присутствовал во время происшествия?

Так если водитель будет на месте ДТП - кто тогда будет обвинять владельца? Ты какие-то очень странные примеры приводиш, высосанные из пальца.

Владелец попадает под обвинение в уголовном деле или считается праворанушителем в административно только в случаях когда:
  1. есть свидетельства указывающие на его причастность, в обсуждаемой теме это таким свидетельством является автомобиль,
  2. но нет свидетелей или уполномоченных лиц которые могут указать кто был за рулем автмобиля.
А кого же ещё обвинять в таком случае, Форда что ли?

Если же водитель управлявший автомобилем известен и это не владелец, то ответственность владельца может быть только за передачу автомобиля в управление если в данном случае такая передача нарушала закон (водитель был пьян, у водителя нет ВУ).
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 26 чер, 2020 11:03, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  safonovstanislav написав:
  GALeon написав:Если доверяешь другу как себе, то и отсидеть должен за него, а если нет - то машинку не давай ему

Типичная летняя ситуация последних дней. Водителю становится плохо, и он случайно давит насмерть несколько пешеходов на тротуаре. Какое отношение ко всему этому имеет владелец машины, если он даже не присутствовал во время происшествия?

Так если водитель будет на месте ДТП - кто тогда будет обвинять владельца? Ты какие-то очень странные примеры приводиш, высосанные из пальца.

Скоро дойдёт до мощных аргументов в стиле "свободу ворам, Смерть мусорам". :lol:
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:05

  alex_dvornichenko написав:Скоро дойдёт до мощных аргументов в стиле "свободу ворам, Смерть мусорам". :lol:

ДжигитLivesMatter :lol:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:27

Re: В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкос

  vitaliy_berdinskikh написав:Следствие её и докажет, если ты не будешь со своей стороны опровергать их доказательства. Большая часть убийств, грабежей происходит вне камер и хорошого освещения. Но следствие по найденным уликам обычно находит виновного и наказывает, к примеру по отпечаткам пальцев на месте преступления или даже на орудии убийства. В данном случае уликой будет твой автомобиль.

Это только в фильмах такое. Обвинение в основном строится на показаниях самого обвиняемого. Признался - сел в тюрьму, не признался - не сел.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:28

Re: В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкос

Краткая суть обсуждения - Сафонов нэгодуэ, бо его лишили конституционного права ездить по дорогам по его собственным правилам
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:25

Re: В Україні хочуть підвищити штрафи за перевищення швидкос

  safonovstanislav написав:Обвинение в основном строится на показаниях самого обвиняемого. Признался - сел в тюрьму, не признался - не сел.
Ага-ага, сбиваешь пешехода будучи в дупель пьяный, полиция тебя берет на месте. Но ты выходишь сухим из воды просто отказавшись признать себя виновным. Верю, всегда так делаю.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:05

  sequence написав:Краткая суть обсуждения - Сафонов нэгодуэ, бо его лишили конституционного права ездить по дорогам по его собственным правилам

Брехня.
Он защищает свои права прописанные в Конституции.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:13

  unicdima написав:
  sequence написав:Краткая суть обсуждения - Сафонов нэгодуэ, бо его лишили конституционного права ездить по дорогам по его собственным правилам

Брехня.
Он защищает свои права прописанные в Конституции.

Какие именно? Ни уголовный ни админкодекс не посягает на право владельца автотранспорта доказать своё алиби. Даже если он не укажет при этом реального водителя.

Право на свободу и неприкосновенность не нарушено.
Право вдадения собственностью не нарушено.
Право на то что только суд объявляет человека виновным не нарушено - в случае если это будет криминал виновным будет называть суд. Из той же статьи: доказывать невивновность никто не заставляет, но это не значит что следствие лишается права обвинять на основании имеющихся у него данных. И самое главное: следствие доказывает это суду, а не владельцу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Какие именно? Ни уголовный ни админкодекс не посягает на право владельца автотранспорта доказать своё алиби. Даже если он не укажет при этом реального водителя.

Право на свободу и неприкосновенность не нарушено.
Право вдадения собственностью не нарушено.
Право на то что только суд объявляет человека виновным не нарушено - в случае если это будет криминал виновным будет называть суд. Из той же статьи: доказывать невивновность никто не заставляет, но это не значит что следствие лишается права обвинять на основании имеющихся у него данных. И самое главное: следствие доказывает это суду, а не владельцу.

Чушь
Согласно Конституции наказание применяется к конкретному нарушителю(преступнику) и по логике до установления конкретного виноватого лица штрафные санкции не могут применяться.
unicdima
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