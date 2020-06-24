Газ буде дорожче. Ціна може бути в 2-3 рази вище.
Дивися повний текст Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців з 1 липня.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 11:25
Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців з 1 липня.
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:25
"цена будет дороже на порядок" - серьёзно? В 10 раз?!
Мечтатель, блин.
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