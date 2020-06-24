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Газовий ринок для населення:
Що зміниться для українців...

Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:25

Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців...

Пропонуємо до обговорення:
Газ буде дорожче. Ціна може бути в 2-3 рази вище.

Дивися повний текст Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців з 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:25

"цена будет дороже на порядок" - серьёзно? В 10 раз?!
Мечтатель, блин.
N0mad
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