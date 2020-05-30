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Конституція = гривня =
держава: що Ви знаєте про...

Конституція = гривня = держава: що Ви знаєте про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:50

Конституція = гривня = держава: що Ви знаєте про...

Пропонуємо до обговорення:
Тест перед Днем Конституції допоможе дізнатися більше цікавих фактів про національну валюту.

Дивися повний текст 🇺🇦 Конституція = гривня = держава: що Ви знаєте про нацвалюту України? (тест).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:50

Конституция которая ничего не гарантирует = гривна которая постоянно падает = уровень жизни граждан самый низкий в европе
blueiceua
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