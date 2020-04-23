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"Ліс - не дамба": Чиновники заперечують зв'язок між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг рубок лісу в Карпатському регіоні за останні 5 років скоротився на 20%, а заяви про те, що причиною паводків в західних областях України є вирубки, не відповідають дійсності.
Дивися повний текст \"Ліс - не дамба\": Чиновники заперечують зв'язок між вирубкою лісу і паводками
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Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51
У нас уже чиновники в лесе лучше ученых разбираються и могут опровергнуть доказанные научные факты?
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