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"Ліс - не дамба": Чиновники
заперечують зв'язок між...

"Ліс - не дамба": Чиновники заперечують зв'язок між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51

"Ліс - не дамба": Чиновники заперечують зв'язок між...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг рубок лісу в Карпатському регіоні за останні 5 років скоротився на 20%, а заяви про те, що причиною паводків в західних областях України є вирубки, не відповідають дійсності.

Дивися повний текст \"Ліс - не дамба\": Чиновники заперечують зв'язок між вирубкою лісу і паводками.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51

У нас уже чиновники в лесе лучше ученых разбираються и могут опровергнуть доказанные научные факты?
blueiceua
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