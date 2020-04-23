RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Ліс - не дамба": Чиновники
заперечують зв'язок між...

"Ліс - не дамба": Чиновники заперечують зв'язок між...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51

"Ліс - не дамба": Чиновники заперечують зв'язок між...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг рубок лісу в Карпатському регіоні за останні 5 років скоротився на 20%, а заяви про те, що причиною паводків в західних областях України є вирубки, не відповідають дійсності.

Дивися повний текст \"Ліс - не дамба\": Чиновники заперечують зв'язок між вирубкою лісу і паводками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88961
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51

У нас уже чиновники в лесе лучше ученых разбираються и могут опровергнуть доказанные научные факты?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:17

А насадили дерев скільки? Пора їм вже голодні ігри влаштовувати між собою.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 146
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:45

Сказав господар лісопилки
zoltr73
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:30

Ни слова о том сколько воды удерживает одно дерево. Дерево еще какая дамба. А цифры можно показать какие угодно ибо кроме официальной есть еще неофициальная вырубка и она гораздо выше.
nikit_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 16.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:56

Че вы паритесь? Пусть рубят дальше. Местному населению все подходит, и лес рубить и янтарь вымывать. Им же там жить. Они только умеют нас учить жить и на каком языке разговаривать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 15.02.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:00

Re:

  p_a_l написав:Че вы паритесь? Пусть рубят дальше. Местному населению все подходит, и лес рубить и янтарь вымывать. Им же там жить. Они только умеют нас учить жить и на каком языке разговаривать.

Похоже жить они собираются там куда лес везут ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3956
З нами з: 01.11.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:19

Чиновникам довіряти - себе не поважати, 30см в діаметрі дерево пів куба затримає, 50 см - куб... поверхневий гугл каже, що за 5 років висадили млрд. дерев, а це менше ніж було, навскидку пару млрд. дерев в Карпатах точняк є значить брешуть)
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:27

Re:

Видно они не только в вышах не учились, но и букварь скурили.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9777
З нами з: 03.11.08
Подякував: 717 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок
R2 » Чет 25 чер, 2020 10:27
5 98
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 14:04
p_a_l
Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно... 1, 2
R2 » Чет 23 кві, 2020 18:36
11 1132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 17:31
_hunter
Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...
R2 » Вів 05 тра, 2020 13:50
8 1361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 21:42
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (643)
25.06.2020 15:33
А-Банк (16539)
25.06.2020 15:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.