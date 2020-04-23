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"Ліс - не дамба": Чиновники заперечують зв'язок між...
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Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг рубок лісу в Карпатському регіоні за останні 5 років скоротився на 20%, а заяви про те, що причиною паводків в західних областях України є вирубки, не відповідають дійсності.
Дивися повний текст \"Ліс - не дамба\": Чиновники заперечують зв'язок між вирубкою лісу і паводками
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R2
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Додано: Чет 25 чер, 2020 11:51
У нас уже чиновники в лесе лучше ученых разбираються и могут опровергнуть доказанные научные факты?
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blueiceua
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Додано: Чет 25 чер, 2020 12:17
А насадили дерев скільки? Пора їм вже голодні ігри влаштовувати між собою.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 25 чер, 2020 12:45
Сказав господар лісопилки
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zoltr73
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:30
Ни слова о том сколько воды удерживает одно дерево. Дерево еще какая дамба. А цифры можно показать какие угодно ибо кроме официальной есть еще неофициальная вырубка и она гораздо выше.
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nikit_a
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:56
Че вы паритесь? Пусть рубят дальше. Местному населению все подходит, и лес рубить и янтарь вымывать. Им же там жить. Они только умеют нас учить жить и на каком языке разговаривать.
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p_a_l
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:00
p_a_l написав:
Че вы паритесь? Пусть рубят дальше. Местному населению все подходит, и лес рубить и янтарь вымывать. Им же там жить. Они только умеют нас учить жить и на каком языке разговаривать.
Похоже жить они собираются там куда лес везут
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Igorten
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:19
Чиновникам довіряти - себе не поважати, 30см в діаметрі дерево пів куба затримає, 50 см - куб... поверхневий гугл каже, що за 5 років висадили млрд. дерев, а це менше ніж було, навскидку пару млрд. дерев в Карпатах точняк є значить брешуть)
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shlyocuk
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:27
Видно они не только в вышах не учились, но и букварь скурили.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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p_a_l
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