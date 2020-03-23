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За внутрішньобудинкові
мережі відповідатимуть не...

За внутрішньобудинкові мережі відповідатимуть не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:30

За внутрішньобудинкові мережі відповідатимуть не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі 112 каналу повідомив народний депутат Олександр Дубинський.

Дивися повний текст За внутрішньобудинкові мережі відповідатимуть не мешканці, а постачальники послуг - Дубинський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:30

Назревает новый большой передел рынка комунальных услуг. Теплосети уже давно хотят взять внутридомовые сети себе, и получать за это деньги. А тут такой подарок от Дубинского!
Вместо ЖЕК-ов и ОСББ будет куча монополистов, и все будут требовать деньги. Много денег!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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