Про це в ефірі 112 каналу повідомив народний депутат Олександр Дубинський.
Дивися повний текст За внутрішньобудинкові мережі відповідатимуть не мешканці, а постачальники послуг - Дубинський.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 12:30
За внутрішньобудинкові мережі відповідатимуть не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За внутрішньобудинкові мережі відповідатимуть не мешканці, а постачальники послуг - Дубинський.
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:30
Назревает новый большой передел рынка комунальных услуг. Теплосети уже давно хотят взять внутридомовые сети себе, и получать за это деньги. А тут такой подарок от Дубинского!
Вместо ЖЕК-ов и ОСББ будет куча монополистов, и все будут требовать деньги. Много денег!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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