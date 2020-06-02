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Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Урядовий кур'єр».
Дивися повний текст Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
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