Про це повідомляє «Урядовий кур'єр».
Дивися повний текст Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 12:33
Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:20
Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили...
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:34
Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?
Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.
Додано: Суб 27 чер, 2020 11:39
И отопление мест, хотя каждый месяц мы платим и по счетчику, и свою долю отопления мест общего пользования. И - долги дома, так и написано... хотя в прошлом году мы такие "долги" уже оплачивали...
Ну какой суд, особенно, во время карантина ).
Додано: Суб 27 чер, 2020 12:02
Re: Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
Подать на них в суд. Или купить частный дом и платить только за себя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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