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Кожна третя сім'я отримує
субсидії і пільги на комуналку

Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:33

Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Урядовий кур'єр».

Дивися повний текст Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:20

Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили...
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:34

  Hella написав:Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили...
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?

Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?

Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:39

  _hunter написав:
  Hella написав:Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили...
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?

Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?

Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.


И отопление мест, хотя каждый месяц мы платим и по счетчику, и свою долю отопления мест общего пользования. И - долги дома, так и написано... хотя в прошлом году мы такие "долги" уже оплачивали...
Ну какой суд, особенно, во время карантина ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:02

Re: Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку

  Hella написав:И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?

Подать на них в суд. Или купить частный дом и платить только за себя.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:11

  Hella написав:
  _hunter написав:
  Hella написав:Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили...
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?

Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?

Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.


И отопление мест, хотя каждый месяц мы платим и по счетчику, и свою долю отопления мест общего пользования. И - долги дома, так и написано... хотя в прошлом году мы такие "долги" уже оплачивали...
Ну какой суд, особенно, во время карантина ).

А фото квитанции можно (замазав всю личную информацию) -- в первый раз про такие чудеса слышу.

В обычный. И карантин тут не помеха: дела рассматривают чуть дольше, но рассматривают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:16

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