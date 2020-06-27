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Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє «Урядовий кур'єр».
Дивися повний текст Кожна третя сім'я отримує субсидії і пільги на комуналку
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R2
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:20
Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили...
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
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Hella
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:34
Hella написав:
Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома
, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили... И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?
Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.
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_hunter
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:39
_hunter написав: Hella написав:
Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома
, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили... И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?
Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.
И отопление мест, хотя каждый месяц мы платим и по счетчику, и свою долю отопления мест общего пользования. И - долги дома, так и написано... хотя в прошлом году мы такие "долги" уже оплачивали...
Ну какой суд, особенно, во время карантина ).
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Hella
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Додано: Суб 27 чер, 2020 12:02
Hella написав:
И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
Подать на них в суд. Или купить частный дом и платить только за себя.
Mind the gap.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:11
Hella написав: _hunter написав: Hella написав:
Как делаются долги - по счетчику тепла нужно оплатить 412 гривен, а остальные (1600) в квитанции это "ваша" доля долга дома
, хотя у вас прямой договор и нет осбб. И на двери подъезда висит список из 14 квартир, которые вообще ничего не оплатили... И что делать? Платить за других, чтобы не оштрафовали?
Вот прямо так и написанно? -- или что-то вида "отопление мест общего пользования"?
Да, паралельно подавая в суд -- если есть сомнения в правомерности насчитанного долга.
И отопление мест, хотя каждый месяц мы платим и по счетчику, и свою долю отопления мест общего пользования. И - долги дома, так и написано...
хотя в прошлом году мы такие "долги" уже оплачивали...Ну какой суд, особенно, во время карантина
).
А фото квитанции можно (замазав всю личную информацию) -- в первый раз про такие чудеса слышу.
В обычный. И карантин тут не помеха: дела рассматривают чуть дольше, но рассматривают.
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_hunter
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:16
ДА-ДА, ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО.
Убдэшников пол страны.
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сірий
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