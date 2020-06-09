ПриватБанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати в рамках державної програми “Доступне житло під 10%”
Дивися повний текст ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:25
ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:25
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