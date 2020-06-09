ПриватБанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати в рамках державної програми “Доступне житло під 10%”
Дивися повний текст ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:25
ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:25
Поки що доступне тільки за посиланням
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:28
Уже лучше, но еще не то.
20 лет под 10% это ровно в 3 раза переплата на кредитные 70%.
На тот же первоначальный взнос нужна солидная сумма. И надеюсь это не наивное - "продам старую бабушкину панельную однушку и возьму себе новую трешку в ипотеку".
А хоть немного эта сумма из своих доходов собрана. Для многих это будет первая новостройка - и они будут довольные пускать слюни.
Да под рукой всегда есть спасательный круг в виде Европы.
Но интересно, какие штрафные санкции за досрочное погашение? Если человек решит уехать поработать в 2 смены в Германию, чтобы относительно по-быстрому закрыть эту ипотеку. После осознания того, во что он вписался.
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:38
Re: ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%
Мне в этих новостях нравится одно, что тем, у кого ипотека в привате была подписана по фиксированной ставке, то она - пересмотру не подлежит, ах да, еще приватбанк не дает разрешение на следующую ипотеку - рефинансирование в другом банке.
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