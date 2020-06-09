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ПриватБанк починає програму
доступної іпотеки під 9,99%

ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:25

ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати в рамках державної програми “Доступне житло під 10%”

Дивися повний текст ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:25

Поки що доступне тільки за посиланням https://privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit ставка за кредитом – від 12% до 15,5% річних
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:28

Уже лучше, но еще не то.
20 лет под 10% это ровно в 3 раза переплата на кредитные 70%.
На тот же первоначальный взнос нужна солидная сумма. И надеюсь это не наивное - "продам старую бабушкину панельную однушку и возьму себе новую трешку в ипотеку".
А хоть немного эта сумма из своих доходов собрана. Для многих это будет первая новостройка - и они будут довольные пускать слюни. Хорошая статья на эту тему. А учитывая внушаемость нашего народа - им в отделе продаж впихнут готовую последнюю квартиру, с большой кривой планировкой. Еще и помогут оформить ипотеку. Под соусом "недвижимость будет расти. Берите не пожалеете."

Да под рукой всегда есть спасательный круг в виде Европы.
Но интересно, какие штрафные санкции за досрочное погашение? Если человек решит уехать поработать в 2 смены в Германию, чтобы относительно по-быстрому закрыть эту ипотеку. После осознания того, во что он вписался.
RomaI
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:38

Re: ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99%

Мне в этих новостях нравится одно, что тем, у кого ипотека в привате была подписана по фиксированной ставке, то она - пересмотру не подлежит, ах да, еще приватбанк не дает разрешение на следующую ипотеку - рефинансирование в другом банке.
kirill_yarovoi
 
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