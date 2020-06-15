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У МВС хочуть посилити
відповідальність за образу...

У МВС хочуть посилити відповідальність за образу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49

У МВС хочуть посилити відповідальність за образу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст У МВС хочуть посилити відповідальність за образу поліцейського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49

Акция под судом это давление на судью. Плюс угрозы прокурорам на самом суде.
А че так в Европе можно, да?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:59

Да и нужно прописать случаи когда полицейскому нужно преклонять колено перед протестующими...
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:26

А что в европе есть суд который похож на нашу шарашкину кантору или мусора которым пофиг что коллеги насилуют свидетеля через стенку в участке...
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