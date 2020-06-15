Про це Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст У МВС хочуть посилити відповідальність за образу поліцейського.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49
У МВС хочуть посилити відповідальність за образу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС хочуть посилити відповідальність за образу поліцейського.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49
Акция под судом это давление на судью. Плюс угрозы прокурорам на самом суде.
А че так в Европе можно, да?
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:59
Да и нужно прописать случаи когда полицейскому нужно преклонять колено перед протестующими...
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:26
А что в европе есть суд который похож на нашу шарашкину кантору или мусора которым пофиг что коллеги насилуют свидетеля через стенку в участке...
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