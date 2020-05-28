У Державній податковій службі (ДПС) найближчим часом планують низку заходів, спрямованих на детінізацію ринку підакцизних товарів.
Дивися повний текст Податкова анонсувала боротьбу з тіньовим ринком тютюну.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:03
Податкова анонсувала боротьбу з тіньовим ринком тютюну
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Дивися повний текст Податкова анонсувала боротьбу з тіньовим ринком тютюну.
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