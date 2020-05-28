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Податкова анонсувала боротьбу
з тіньовим ринком тютюну

Податкова анонсувала боротьбу з тіньовим ринком тютюну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:03

Податкова анонсувала боротьбу з тіньовим ринком тютюну

Пропонуємо до обговорення:
У Державній податковій службі (ДПС) найближчим часом планують низку заходів, спрямованих на детінізацію ринку підакцизних товарів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:03

повірю в це лише коли Козльовського посадять)
shlyocuk
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