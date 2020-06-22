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Кабмін виділив 1 млн гривень
на ліквідацію наслідків...

Кабмін виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:04

Кабмін виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди в західних областях України і, на позачерговому засіданні уряду, розгляне питання виділення ще 500 млн гривень, в той час як внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Дивися повний текст Кабмін виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди на заході України.
R2
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