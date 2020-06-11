Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст За кордон на машині: у МВС оголосили список документів.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 17:49
За кордон на машині: у МВС оголосили список документів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За кордон на машині: у МВС оголосили список документів.
Додано: Чет 25 чер, 2020 17:49
Чи не можна було б пропорційно до підвищення розміру штрафів збільшити і розміри пенсій? Бо відкладати пів року пенсію, щоб оплатити одну неправильну парковку, не кожному вдасться.
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