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За кордон на машині: у МВС
оголосили список документів

За кордон на машині: у МВС оголосили список документів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:49

За кордон на машині: у МВС оголосили список документів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.

Дивися повний текст За кордон на машині: у МВС оголосили список документів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:49

Чи не можна було б пропорційно до підвищення розміру штрафів збільшити і розміри пенсій? Бо відкладати пів року пенсію, щоб оплатити одну неправильну парковку, не кожному вдасться.
consulaugur
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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